iMARS займется продвижением компании "Хаят" в России

Коммуникационная группа iMARS стала победителем тендера на абонентское обслуживание "Хаят Россия" и займется продвижением компании на локальном рынке.

Как пояснили в iMARS, сотрудничество будет включать пресс-офис и работу с социальными сетями корпоративного бренда, сопровождение программ ESG и маркетинговых инициатив, а также выстраивание имиджа ряда продуктовых линеек.

Хаят – лидер рынка бумажно-гигиенической продукции России. Мы воодушевлены перспективами сотрудничества и уверены, что сможем наилучшим образом использовать наш многолетний опыт работы с международными FMCG-брендами, локализующими производство в России. Мы также будем рады возможности совместно работать над продвижением экологических и социальных инициатив, поскольку тема устойчивого развития и социальных инвестиций находится на острие повестки как головной Группы компаний "Хаят", так и ее российского подразделения. Елена Грозная, партнер iMARS

Основанная в Турции группа компаний "Хаят" – Hayat Kimya Sanayi A.S. CJS Company – работает в сегменте FMCG с 1987 года. Специализируется на производстве чистящих и моющих средств, санитарно-гигиенической бумажной продукции, средств гигиены. Дочерние предприятия компании расположены в странах Ближнего Востока, Восточной Европы и Африки.

iMARS – одна из ведущих коммуникационных групп (ТОП-5 коммуникационного рейтинга НР2К). Победитель ряда престижных отраслевых конкурсов, в т.ч. победитель PROBA AWARDS 2021 в номинации "Общественно-значимые PR-кампании" с проектом #тысильнеевредныхривычек. Среди клиентов: X5 Retail Group, Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России "Агроэкспорт", РЭЦ, Айсберри, Unilever, Алроса, РЖД, СИБУР, НСПК, Росатом, Ростуризм, Департамент туризма Москвы, Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, и др. Президентом компании является Алексей Чуйкин.

Ранее iMARS оценила возможные последствия локдауна для сферы коммуникаций.

Фото: pexela