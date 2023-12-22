33% петербурженок хотели бы стать домохозяйками, если бы увеличилась зарплата их мужей

Ещё 25% женщин назвали зарплаты своих мужей достаточно высокими, чтобы в одиночку содержать семью. Однако стать домохозяйкой согласилась бы только каждая седьмая.

Женщины, чьи мужья зарабатывают достаточно, чтобы в одиночку содержать семью, мечтают стать домохозяйками в 2 раза реже тех, чьи мужья зарабатывают меньше. К таким выводам пришли специалисты SuperJob по результатам опроса.

Шесть из десяти замужних жительниц Петербурга считают, что доходов их мужей недостаточно, чтобы содержать семью в одиночку. Отказаться от карьеры и стать домохозяйкой, если доходы мужа вырастут и их будет хватать на нужды домочадцев, готовы 33% опрошенных.

Ещё 25% женщин назвали зарплаты своих мужей достаточно высокими, чтобы в одиночку содержать семью. Однако стать домохозяйкой согласилась бы только каждая седьмая из них, это в два раза меньше, чем среди горожанок, чьи супруги зарабатывают недостаточно.

Мечтами посвятить себя дому и семье чаще делились женщины с доходом до 50 тысяч рублей в месяц. Женщины с доходом от 100 тысяч рублей не хотят погрязнуть в быту. Готовность отказаться от карьеры в пользу бытовых и семейных забот женщины моложе 34 лет выражают реже тех, кто старше.



Что касается мужчин, то 27% респондентов оставить карьеру и стать домохозяином, если доходов жены будет хватать на обеспечение семьи.

Опрос: 64% петербуржцев никогда не опаздывают на работу.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)