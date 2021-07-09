Хомяк стал звездой интернета, "торгуя" на криптовалютном рынке

Хомяк по кличке Мистер Гокс набирает популярность благодаря своему необычному умению.

У грызуна — особая клетка, в которой есть беговое колесо и два туннеля, подключенные к оптическим датчикам, определяющим движение. Пользователи могут следить за грызуном онлайн.



Во время бега по колесу хомяк выбирает криптовалюту, а затем продает ее или покупает в зависимости от выбора правого или левого туннеля. Владелец Мистера Гокса рассказл, что начинает работу хомяк утром по московскому времени. Сообщение о каждой сделке автоматически приходит в твиттер.



За время эфиров хомяк пробежал в колесе уже более 140 метров, заключил 34 сделки на покупку и 15 на продажу. Общий объем торгов составил 1327 евро, а убыток — всего лишь 12 евро.



Видео: mr_goxx / twitch