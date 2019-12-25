При уборке в Петербурге используют солевые растворы

Мыть улицы пока не получается.

Петербургская погода не позволяет развернуть в городе полномасштабную уборку. При этом месячник благоустройства уже начался, но в ограниченном формате. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству 4 апреля.

Пока еще погода не позволяет развернуться во всю мощь: столбик термометра регулярно падает ниже нуля. Только в самые теплые дневные часы дорожники могут локально замыть улицы водой.

На данный момент уборка проводится с использованием вакуумных пылесосов. Кроме того, "прибить и собрать пыль" помогают солевые растворы. Они увлажняют дорогу и борются с гололедицей, объяснили в комблаге.

Концентрация взвешенных частиц в Петербурге находится сильно ниже предельно допустимых значений. Это означает, что воздух загрязнен не сильно.

Сегодня дороги убирают 684 единицы техники и 1264 работника ручного труда дорожных предприятий. Зоны зеленых насаждений в порядок приводят еще 230 машин и 848 специалистов.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что прокуратура утвердила обвинение по факту завышения стоимости уборки снега в МО "Полюстрово".

Фото: Piter.tv