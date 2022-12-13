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Бастрыкин сообщил о хищениях из воинских частей Подмосковья и Петербурга на 44,5 млн рублей
Сегодня, 10:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Бастрыкин сообщил о хищениях из воинских частей Подмосковья и Петербурга на 44,5 млн рублей

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По делу проходят шесть человек.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал в интервью "Российской газете", что следователи завершили расследование хищений из воинских частей и учреждений в Подмосковье и Петербурге.

По уголовному делу проходят шесть фигурантов. Обвиняемые украли 80 наименований имущества из воинских хранилищ на сумму 44,5 млн рублей.

Трое фигурантов заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, их дела переданы на утверждение в прокуратуру, остальные знакомятся с материалами расследования.

Фото: Telegram / Следком

Теги: бастрыкин, воинские части, хищение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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