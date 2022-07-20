В Петербурге сторож подозревается в хищении металлических деталей на судоремонтном заводе

Своими действиями мужчина причинил ущерб организации на сумму более 250 тысяч рублей.

В Петербурге на судоремонтном заводе транспортными полицейскими раскрыто хищение металлических деталей на сумму более 250 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛО МВД России на водном транспорте.

В мае в транспортную полицию поступило сообщение о том, что в одном из помещений судоремонтного завода пропали металлические изделия. По подозрению в краже был задержан 61-летний сторож.

Следствием установлено, что в период с октября по ноябрь 2021 года сторож, находясь в слесарном цехе завода, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, похитил металлические детали насосов, после чего сдал их в пункт приема металлолома. Своими действиями мужчина причинил ущерб организации на сумму более 250 тысяч рублей.

Недавно петербуржец украл забытый в электричке ноутбук.

Видео: пресс-служба СПб ЛО МВД России на водном транспорте