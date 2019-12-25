В Рощино из дачного дома пенсионерки пропали 22 млн рублей

Обстоятельства устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пожилая петербурженка сообщила о хищении из её дачного дома 22 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 2 августа обратилась 74-летняя женщина. Она сообщила, что в период с марта 2022 до 8 июля 2022 неизвестный преступник неустановленным способом из дачного дома в посёлке Рощино похитил 22 354 480 рублей.

Обстоятельства устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 1,6 млн рублей.

Фото: Piter.tv