В Рощино из дачного дома пенсионерки пропали 22 млн рублей

Пожилая петербурженка сообщила о хищении из её дачного дома 22 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию 2 августа обратилась 74-летняя женщина. Она сообщила, что в период с марта 2022 до 8 июля 2022 неизвестный преступник неустановленным способом из дачного дома в посёлке Рощино похитил 22 354 480 рублей.
Обстоятельства устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 1,6 млн рублей.
Фото: Piter.tv
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