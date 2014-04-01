Контрольно-счетная палата проверит расходование бюджета Управлением по развитию садоводства и огородничества

В прошлом году бюджет Управления составил 431 млн рублей.

Контрольно-счетная палата Петербурга начала проверять, насколько Управление по развитию садоводства и огородничества и подведомственное ему учреждение ГУП ДО "Пригородное" целесообразно и эффективно использовали бюджетных средства. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Проверке подвергнется финансово-хозяйственная деятельность, которая велась в 2019-2021 годы. В 2019 году бюджет Управления составил 534 млн рублей, в 2020 — 431 млн рублей. В 2021 по плану использовать 488 млн рублей. Оно поддерживает садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан. Предприятие дачного обслуживания "Пригородное" строит новые дачи, сдает их в аренду юридическим и физическим лицам, в том числе льготникам.

Проверка будет длиться два месяца.

Ранее Контрольно-счетная палата начала проверку казенного учреждения "Пискаревского мемориального кладбища" и комитета по социальной политике.

Фото: pixabay.com