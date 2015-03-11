Контрольно-счетная палата начала проверку Пискаревского мемориального кладбища

Завершится проверка 7 мая.

Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга приступила к плановой проверке финансово-хозяйственной деятельности государственного казенного учреждения "Пискаревское мемориальное кладбище" и Комитета по социальной политике. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщили в КСП.

Контрольные мероприятия проводит аудитор Егор Бушев. Специалисты дадут оценку законного и эффективности использования средств бюджета и собственности Петербурга за 2019-2021 годы. Каждый год учреждение получает из бюджета более 100 миллионов рублей.



Пискаревское мемориальное кладбище является одним из мест массовых захоронений жертв блокадного Ленинграда. В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей города и 70 тысяч воинов-защитников Отечества, также на территории есть 6 тысяч индивидуальных воинских могил. В 1960 году на кладбище был открыт мемориальный комплекс.

Завершится проверка 7 мая.

Ранее КСП нашла нарушения в сфере госзакупок в Адмиралтейском районе на 240 миллионов рублей.

Фото: gov.spb.ru