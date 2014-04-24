Для педагогов Ленобласти утвердили губернаторские премии в 120 и 240 тысяч рублей

Педагогу, который занимался с учеником, ставшим победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, выплатят 240 тысяч рублей.

В Ленобласти утвердили губернаторские премии для педагогов, чьи ученики стали победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Педагогу, который занимался с учеником, ставшим победителем, выплатят премию в размере 240 тысяч рублей. Если участник олимпиады станет призером – 120 тысяч рублей. Если у ученика есть оба звания, то премию выплатят за каждое из них. Если в подготовке участвовали несколько учителей, то каждому выплачивается вознаграждение в равных долях от размера премии.

Ранее в Ленобласти утвердили премии для школьников, победивших во всероссийской олимпиаде. Для победителей размер поощрения составляет 240 тысяч рублей и 120 тысяч рублей для призеров.

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Фото: Piter.tv