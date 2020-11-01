В Петербурге преподаватели в колледжах получат надбавку к зарплате

Надбавку можно получить за кураторство групп.

Город установит надбавку к зарплате для преподавателей колледжей. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил, комментируя задачи, поставленные Президентом России в ежегодном Послании Федеральному Собранию.

Мы все забыли о кураторах групп в колледжах. Они не получают доплаты, которые получают классные руководители в школах. Александр Беглов, губернатор

Глава Петербурга отметил важность новых мер поддержки семей с детьми, которые предложил Президент России. Беглов также отметил, что в 2020 году Петербург на треть увеличил финансирование социальной сферы.

Реконструкция петербургского колледжа судостроения подходит к концу.

Фото: Piter.tv