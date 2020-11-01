В Петербурге преподаватели в колледжах получат надбавку к зарплате

Город установит надбавку к зарплате для преподавателей колледжей. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил, комментируя задачи, поставленные Президентом России в ежегодном Послании Федеральному Собранию.
Мы все забыли о кураторах групп в колледжах. Они не получают доплаты, которые получают классные руководители в школах.
Александр Беглов, губернатор
Глава Петербурга отметил важность новых мер поддержки семей с детьми, которые предложил Президент России. Беглов также отметил, что в 2020 году Петербург на треть увеличил финансирование социальной сферы.
Реконструкция петербургского колледжа судостроения подходит к концу.
Фото: Piter.tv
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