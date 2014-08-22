Беглов поздравил петербуржцев с Днем России и пожелал успехов в труде на благо Отечества

Государственный праздник отмечается ежегодно уже на протяжении 30 лет.

Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем России. Его поздравление опубликовано на сайте администрации города.

Градоначальник отметил, что главный государственный праздник стал символом побед России, нашего общего стремления жить и трудиться в свободной и сильной стране, вместе отстаивать национальные интересы и преодолевать трудности.

Беглов вспомнил последние события, которые произошли в Петербурге: пандемия, международный экономический форум, а теперь и Евро-2020.

Сегодня наш город — лицо современной России. Петербург вносит значительный вклад в укрепление промышленного, научного и образовательного потенциала страны. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Губернатор пожелал гражданам мира, добра, успехов в труде на благо Отечества.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Лахта Центр" окрасился в цвета российского флага в честь праздника.

Фото: Piter.TV