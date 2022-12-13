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Общественный транспорт Петербурга изменил график работы до конца этой недели
Сегодня, 13:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Общественный транспорт Петербурга изменил график работы до конца этой недели

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Сегодня, 22 февраля, автобусы, троллейбусы и трамваи работают по графикам пятницы.

В Петербурге во время праздничных выходных изменится работа наземного городского и пригородного пассажирского транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту. 

Сегодня, 22 февраля, автобусы, троллейбусы и трамваи работают по графикам пятницы. С 23 по 26 февраля общественный транспорт будет ходить по графикам воскресенья. 

Пригородные электрички 22 февраля работают по графикам пятницы, с 23 по 25 февраля – по графикам субботы,
26 февраля – по графикам воскресенья.

На выходных фасады зданий в Петербурге украсят световыми проекциями.

Фото: Комитет по транспорту

Теги: день защитника отечества, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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