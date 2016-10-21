Автосалоны Петербурга закроются в нерабочие дни

При этом они продолжат торговать дистанционно.

Петербургские автодилеры закроют на нерабочие дни салоны, однако продолжат торговлю. Об этом сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на участников рынка.

Продавать и выкупать автомобили, оформлять страховые полисы будут дистанционно. Также, по предварительной записи, возможно провести ремонт и сервисное обслуживание авто.

С 30 ноября по 7 ноября в Петербурге заведения общепита, в том числе фудкорты смогут работать только навынос и на доставку. Объекты розничной торговли не будут работать, любые массовые мероприятия запрещены. Продолжат работать продуктовые магазины, магазины с товарами первой необходимости, аптеки, парикмахерские. Также по QR-коду можно посетить театры и музеи.

Фото: Piter.tv