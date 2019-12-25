Стало известно, когда изменится график движения наземного транспорта после открытия "Чернышевской"

По 17 июля включительно наземный транспорт работает в том же режиме, что и в период закрытия станции на реконструкцию.

В Комитете по транспорту рассказали о графике работы наземного общественного транспорта после открытия станции метро "Чернышевская".

По 17 июля включительно наземный транспорт работает в том же режиме, что и в период закрытия станции на реконструкцию. В районе станции курсируют 10 маршрутов:

– 8 автобусных №№ 21, 22, 46, 105, 136, 136М, 290, 169А;

– 2 троллейбусных №№ 15, 33.

Маршруты №№ 21, 136, 169А по-прежнему ходят по продленным до "Чернышевской" трассам. Действует дополнительный временный автобусный маршрут № 136М.

С 18 июля схема работы общественного транспорта будет изменена.

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Фото: Комитет по транспорту