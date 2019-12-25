В Петербурге появилось граффити в поддержку самокатов с отсылкой к журналу "Самокатъ" 130-летней давности

Надпись на стене цитирует издание 130-летней давности.

В Санкт-Петербурге на Обводном канале появилось граффити с отсылкой к журналу "Самокатъ" 1894 года, в которой авторы рассуждают о распространении двухколесных средств мобильности.

Надпись на стене цитирует издание 130-летней давности, в которой говорится о том, что для успешного распространения самокатов и общество, и власть должны осознавать, что самокаты приносят пользу не только тем, кто на них ездит, но и окружающим:

Распространение самокатов может идти успешно только там, где общество, а вместе с тем и власть имеющие, сознают, что беспрепятственное применение самокатов на практике приносит пользу не только ездящим на них, но так же и всему обществу, пользующемуся столь усовершенствованным по быстроте и дешевизне средством сообщения.

Нарисовал работу петербургский художник и каллиграф Роман Неофиди. По его словам, его вдохновило, как тексты газеты 130-летней давности перекликаются с современностью — развитием электросамокатов и, в то же время, недовольством и попытками ограничить новый вид транспорта.

Сам катаюсь, и ограничения на движение в центре рушат мой привычный транспортный сценарий, — поделился Роман.

Иллюстрированный еженедельник "Самокат" появился в январе 1894 года в Санкт-Петербург, и просуществовал 16 лет. Журнал был посвящен аудитории велосипедистов и рассказывал о практической пользе двухколесных средств, развитии новых видов транспорта и даже регулировании. В одном из первых номеров "Самоката" авторы утверждают, что "Россия далеко отстала от Запада в практическом применении самокатов; конечно, причина этого та, что незначительное сравнительно количество велосипедистов в России ещё не успело переменить мнение общества в благоприятную для себя сторону".

Источник: журнал "Самокатъ"

Интересно, что за 130 лет с момента выхода цитируемого номера журнала, проблемы и опасения относительно развития двухколесных средств мобильности в Санкт-Петербурге остаются по-прежнему актуальными. Журнал пишет про "ненависть к велосипеду, которая выражается различно: некоторые из них громогласно объявляют, что езда на велосипеде есть служение дьяволу, а другие без всяких разъяснений говорят, что велосипед допустить невозможно". Впрочем, ненависть — не случайное и неожиданное явление, а следствие новизны транспорта, заключают авторы. Многие технологические инновации люди принимали со скепсисом и негативом: когда Коперник открыл вращение земли, ему не сразу поверили; идею парового двигателя называли нереализуемой, а на поездах люди не только не решались ездить, но даже боялись на них смотреть, называя "сатанинской силой". Поэтому для распространения новых видов технологий и транспорта необходим консенсус общества и власти.

Ранее мы писали, что в Петербурге прокатные электросамокаты хотят оснастить номерами.

Фото: Роман Неофиди