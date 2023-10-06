В Мурино мужчины приезжали за любовью на ночь, а оставались без кошельков и телефонов

Вместо женщин мужчин встречали грабители, которые и назначали им встречи в вымышленной квартире.

Полиция Всеволожского района задержала злоумышленников, грабивших мужчин, приезжавших за утехами. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

В полицию 2 мая обратился 26-летний мужчина и сообщил, что около 07:45 в парадной дома 7 по Петровскому бульвару в Мурино неизвестные с применением физической силы похитили у него два телефона и 12 500 рублей.

Заявление от 32-летнего мужчины поступило 16 мая. У него около часа ночи в этом же доме неизвестные отобрали 1000 рублей.

У предпринимателя 19 мая незнакомцы что в парадной дома 7 по Петровскому бульвару отобрали мобильный телефон и 80 500 рублей.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

По местам проживания по подозрению в совершении разбоя 4 октября были задержаны шестеро молодых людей 2002-2005 годов рождения. Было установлено, что задержанные через подложный аккаунт назначали встречи в вымышленной квартире для оказания услуг сексуального характера. В итоге приезжавшие за любовью мужчины лишались денег и телефонов.

Ранее ещё один житель Мурино потерял 235 тысяч, пытаясь вызвать девушку на ночь.

Фото и видео: МВД