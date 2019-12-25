Житель Мурино потерял 235 тысяч, пытаясь вызвать девушку на ночь

Жителю Мурино позвонил неизвестный, который заявил, что после его звонка девушке с низкой социальной ответственностью у неё заблокировались некие терминалы.

Проживающий в Мурино 30-летний уроженец Псковской области лишился крупной суммы, пытаясь заказать девушку на ночь. Об этом стало известно Piter.tv.

Мужчина искал объявления о предоставлении сексуальных услуг. Однако через какое-то время жителю Мурино позвонил неизвестный, который заявил, что после его звонка девушке с низкой социальной ответственностью у неё заблокировались некие терминалы, а для их разблокировки требуются деньги.

Мужчина перевёл на названный неизвестный счёт 235,5 тысячи рублей, однако потом понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Ранее петербурженку задержали за организацию притона в Московском районе.

Фото: Piter.tv