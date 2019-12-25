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Петербурженку задержали за организацию притона в Московском районе
Сегодня, 10:05
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Петербурженку задержали за организацию притона в Московском районе

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 Женщина привлекала девушек к работе и занималась отбором "персонала", а также организацией его деятельности в целях получения стабильного дохода.

Вечером в пятницу, 29 сентября, сотрудники Управления уголовного розыска регионального Главка и полицейские Московского района Петербурга при содействии Специального полка полиции ГУ МВД РФ задержали на проспекте Славы 60-летнюю петербурженку в рамках работы по ранее возбужденному уголовному делу по части 1 статьи 241 УК РФ (организация притона для занятия проституцией). Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Удалось установить, что в конце сентября текущего года задержанная организовала притон в арендованном ею помещении в одном из домов по Варшавской улице.  Женщина привлекала девушек к работе и занималась отбором "персонала", а также организацией его деятельности в целях получения стабильного дохода.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что женщина скончалась после удара сожителя на Диагональной.

Фото: Piter.TV

 

Теги: криминальные происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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