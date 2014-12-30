Женщина скончалась после удара сожителя на Диагональной

Подозреваемого задержали на месте.

В ночь на воскресенье, 1 октября, в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа женщины на Диагональной улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место оперативники обнаружили труп 30-летней гражданки иностранного государства с гематомами на лице в снимаемой под найм квартире. На месте происшествия по подозрению в совершённом преступлении по "горячим следам" в состоянии алкогольного опьянения был задержан 36-летний сожитель погибшей. Как выяснилось, примерно в 3:00, находясь по месту жительства, во время внезапной ссоры он кулаком нанес удар в голову женщине, которая упала и от полученного повреждения скончалась на месте.

Труп осмотрен, направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в подвале строящегося дома на проспекте Авиаконструкторов обнаружен труп мужчины.

Фото: Piter.TV