Перед судом предстанут ограбившие магазин и избившие охранника в Петергофе

Мужчины пояснили, что дурачились, решение украсть сладости возникло спонтанно.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летнего жителя Ленобласти и 23-летнего горожанина. Им вменяют пп. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщили 23 декабря в надзорном ведомстве.

По версии следствия, 20 марта фигуранты в магазине в доме 29А по улице Разводной пытались пронести мимо кассы 24 батончика "Баунти", четыре "Сникерса" и четыре набора шоколадных конфет, спрятав товар под куртки. Около выхода злоумышленникам хотела помешать администратор магазина, которую они оттолкнули. Встретив охранника, старший из обвиняемых перебросил его через себя на пол, а после этого нанес несколько ударов по телу. Потом мужчины вышли из здания.

Воришек задержали полицейские, они раскаялись в содеянном. Мужчины пояснили, что дурачились, решение украсть сладости возникло спонтанно. Объяснили поведение тем, что "бес попутал".

Уголовное дело направили в Петродворцовый районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что рабочий попытался похитить восемь пластин бронзы с завода в Калининском районе.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга