На Балтийском вокзале рецидивист ограбил пассажира

На Балтийском вокзале сотрудниками транспортной полиции по горячим следам задержан рецидивист, открыто похитивший рюкзак у одного из пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.
Злоумышленник ударил по голове потерпевшего и выхватил принадлежавший ему рюкзак. Причинённый ущерб составил около двух с половиной тысяч рублей.
Правоохранителями оперативно был задержан подозреваемый – им оказался 37-летний уроженец Новгородской области. Ранее мужчина был неоднократно судим за совершение аналогичных противоправных деяний. Возбуждено уголовное дело.
Ранее на Московском вокзале с поезда сняли 22-летнего зацепера.
Фото: Piter.tv
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