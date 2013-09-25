На Балтийском вокзале рецидивист ограбил пассажира

Злоумышленник ударил по голове потерпевшего и выхватил принадлежавший ему рюкзак.

На Балтийском вокзале сотрудниками транспортной полиции по горячим следам задержан рецидивист, открыто похитивший рюкзак у одного из пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

Злоумышленник ударил по голове потерпевшего и выхватил принадлежавший ему рюкзак. Причинённый ущерб составил около двух с половиной тысяч рублей.

Правоохранителями оперативно был задержан подозреваемый – им оказался 37-летний уроженец Новгородской области. Ранее мужчина был неоднократно судим за совершение аналогичных противоправных деяний. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Московском вокзале с поезда сняли 22-летнего зацепера.

Фото: Piter.tv