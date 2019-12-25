"Госуслуги" предупредили россиян об опасности курения вейпа

Сообщения о вреде вейпов начали приходить на электронную почту.

Россияне 16 августа начали получать сообщения на личную электронную почту от портала "Госуслуги" о вреде курения вейпа.

В обращении говорится о том, что в вейпах также есть вещества для испарения смеси, которые могут спровоцировать липоидную пневмонию – потенциально смертельное поражение легких. Также, по данным портала "Госуслуги" есть данные, что курильщики тяжелее переносят коронавирус.

Также россиян предупреждают, что из-за вейпов в мире появилась новая болезнь – EVALI, чаще всего от нее страдают молодые люди до 20 лет. Их лечат в отделениях реанимации и держат на аппаратах ИВЛ, но пасти получается не всех.

В начале июля "Госуслуги" столкнулись с большой нагрузкой после указа Путина о выплате на детей.

Фото: Госуслуги