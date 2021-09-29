Российское кино ожидают новые меры поддержки

О новых мерах поддержки рассказал на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.

В данный момент государственное финансирование киносъемок не должно превышать 70% от стоимости картины. Мишустин предложил увеличим эту цифру до 100% для отдельных категорий фильмов. Речь идет о полном госфинансировании дебютных работ начинающих российских режиссеров.

Таким образом, начинающие режиссеры смогут снять свое первое большое кино полностью за государственный счет. Льготой можно будет воспользоваться в течение пяти лет после окончания профильного вуза.

По мнению премьер-министра, такая субсидия станет хорошим стартовым капиталом для молодых авторов".

Ранее Мишустин оценил результаты исполнения бюджета за первое полугодие.

Видео: Правительство России