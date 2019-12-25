В Петербурге до 5 декабря будет работать горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

Во всем мире 1 декабря отмечается День борьбы со СПИДом. В Петербурге запускают горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ. Она будет работать с 27 ноября по 5 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по городу.

Все желающие смогут получить консультацию специалистов по телефонам единого консультационного центра Роспотребнадзора 8(800)555-49-43 (звонок по РФ бесплатный), управления Роспотребнадзора 8(812)764-02-48 и Центра гигиены и эпидемиологии 8(812)213-67-14. Звонить можно с 9 до 12 и с 13 до 17 часов.

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Впервые праздник был провозглашён ВОЗ в 1988 году. Цель этого дня – повышение осведомленности населения планеты о болезни, способах ее распространения, методах предотвращения и возможностях лечения.

Напомним, что за прошлый год в Петербурге выявили более тысячи случаев ВИЧ-инфекции.

Ранее на Piter.tv сообщали, что ВИЧ-инфицированные жители Петербурга могут остаться без лекарств.

Фото: СПБ Центр СПИД