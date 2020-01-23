За текущий год в Петербурге выявили более тысячи случаев ВИЧ инфекции

В списке инфицированных, который ведется с 1987 года, преобладают мужчины.

В Петербурге зарегистрировано 43 728 человек с ВИЧ инфекцией. Об этом 1 декабря рассказали в комздраве города.

В этом году, по данным на 1 октября, выявили 1 001 случай заболевания. В прошлом году ВИЧ-инфекцию зафиксировали у 1 399 горожан, в 2020-м — у 1 270. Уменьшение числа заболевших связано со снижением количества жителей, проведших исследование, из-за пандемии.

В списке инфицированных, который ведется с 1987 года, преобладают мужчины. При этом с 2022 года можно заметить тенденцию к увеличению числа женщин, зараженных ВИЧ-инфекцией.

В Санкт-Петербурге к 1 января 2022 года среди впервые выявленных ВИЧ-инфицированных лиц по-прежнему преобладали мужчины — 59, 3% написали в комздраве

Ранее в Ленобласти живут более 19 тысяч человек с ВИЧ. В первый день зимы отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

Фото: Piter.tv