На Софийской улице в Петербурге полыхали грузовики

Отмечается, что в результате пожара пострадал мужчина.

Во Фрунзенском районе вечером 11 июня горели два грузовых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о пожаре у дома 60 по Софийской улице поступила на пульт спасателей в 19:24. К 19:40 огонь был ликвидирован.

Отмечается, что в результате пожара пострадал мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Тушили огонь две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в подсобном помещении магазина на проспекте Славы произошло короткое замыкание.

Фото: Piter.TV