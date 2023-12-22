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Утром в Приморском районе горел гараж
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Утром в Приморском районе горел гараж

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Сведения о пострадавших не поступали.

В Приморском районе утром 7 марта горел гараж, сообщили сотрудники МЧС России по Санкт-Петербургу

Сообщение о возгорании на Новой улице, дом 27, корпус 1, поступило 7 марта в семь утра. В одноэтажном отдельностоящем здании гаража размером 2х10 метров горела обстановка на площади 5 квадратных метров.

В 7:25 пожар был ликвидирован силами 10 человека личного состава МЧС. Сведения о пострадавших не поступали.

Накануне квартирный пожар на Кондратьевском проспекте забрал жизнь мужчины.

Фото: Piter.tv

Теги: возгорание, гараж
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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