Утром в Приморском районе горел гараж

Сведения о пострадавших не поступали.

В Приморском районе утром 7 марта горел гараж, сообщили сотрудники МЧС России по Санкт-Петербургу

Сообщение о возгорании на Новой улице, дом 27, корпус 1, поступило 7 марта в семь утра. В одноэтажном отдельностоящем здании гаража размером 2х10 метров горела обстановка на площади 5 квадратных метров.

В 7:25 пожар был ликвидирован силами 10 человека личного состава МЧС. Сведения о пострадавших не поступали.

Накануне квартирный пожар на Кондратьевском проспекте забрал жизнь мужчины.

Фото: Piter.tv