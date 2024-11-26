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На улице Маршала Казакова горел автобус
Сегодня, 16:44
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На улице Маршала Казакова горел автобус

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С огнем справились к 16:37.

В Красносельском районе произошел пожар днем 27 марта. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о происшествии около дома 6 по улице Маршала Казакова поступила на пульт спасателей в 16:09. Полыхал автобус по всей площади. С огнем справились к 16:37. Предварительно, никто не пострадал.

Тушили пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в жилом доме в Приморске произошел взрыв. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербурга | Питер 

Теги: горел автобус, улица маршала казакова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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