На улице Маршала Казакова горел автобус

С огнем справились к 16:37.

В Красносельском районе произошел пожар днем 27 марта. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о происшествии около дома 6 по улице Маршала Казакова поступила на пульт спасателей в 16:09. Полыхал автобус по всей площади. С огнем справились к 16:37. Предварительно, никто не пострадал.

Тушили пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в жилом доме в Приморске произошел взрыв.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербурга | Питер