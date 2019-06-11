Матвиенко: "В ситуации Ивана Голунова было либо головотяпство, либо провокация"

По делу будет проведено самое тщательное расследование.

Нарушения и ошибки, которые допустили полицейские при задержании журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, вызывают недоверие к следственным органам. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ситуация вокруг задержания журналиста Ивана Голунова вызвала большой общественный резонанс, острую реакцию коллег-журналистов, для этого были основания. Валентина Матвиенко

По мнению председателя Совета Федерации, в этом деле есть много вопросов, на которые нужно получить ответы. Например, почему Голунов без решения суда был задержан более, чем на 48 часов, почему были опубликованы фото из чужой квартиры и т.д.

Либо это такой уже непрофессионализм, либо это такое головотяпство, либо это провокация. Я даже не знаю пока, как это назвать Валентина Матвиенко

По делу будет проведено самое тщательное расследование. За этим будут следить Совет Федерации и Генпрокуратура РФ.

В поддержку арестованного журналиста Ивана Голунова у здания УМВД на Б.Монетной появилась "Метафора подкидная. В достаточном кол-ве".

Видео: YouTube/ euronews