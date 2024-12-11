Годовалый ребёнок едва не утонул в ванной в свой день рождения в Петербурге

Взрослые оставили ребёнка одного.

В Московском районе Санкт-Петербурга годовалый мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как его обнаружили в ванной без присмотра. Об этом сообщает "Фонтанка" в эту субботу, 8 февраля.

Ребёнка доставили в детскую городскую больницу с диагнозом "утопление в пресной воде" и "аспирационный синдром". По словам 31-летнего отца, инцидент произошёл накануне днём по месту жительства, когда взрослые оставили ребёнка одного в ванной.

Сообщается, что семья полная и благополучная, не состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних

Ранее Piter.TV сообщал, что оголодавшие грабители вынесли из магазина стейк, бекон и свиной окорок из сетевого магазина на проспекте Ветеранов.

Фото: Piter.TV