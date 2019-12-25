В Петергофе нашли гниющий труп пенсионера с резаной раной груди

Тело нашла сестра погибшего.

В Петергофе нашли гниющий труп пенсионера. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В среду, 2 декабря, в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что в Петергофе в квартире по улице Суворовской умер ее брат.

В своей квартире с резаной раной грудной клетки в стадии гнилостных изменений (давность трупа около 4 дней), обнаружен труп 65-летнего пенсионера. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Изъято: следы рук, 3 окурка от сигарет, стеклянная рюмка, срезы ногтевых пластин, одежда с трупа, нож со следами вещества бурого цвета.

В съемной квартире на Лиговском нашли тело женщины с резанами ранами.

Фото: Piter.tv