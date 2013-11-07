Студентке СПбГУ и главреду журнала "Студень" объявили выговор за вопрос в Виртуальной приемной

Издание проверяло, соблюдали ли преподаватели правила участия в конкурсе на должность доцента.

Главный редактор студенческого издания "Студень" Полина Тареева получила выговор от СПбГУ. По данным издания, вузу не понравилось обращение девушки в Виртуальную приемную.

Тареева поинтересовалась, не нарушают ли преподаватели правила участия в конкурсе на должность доцента. В редакции решили проверить анонимное сообщение, которое пришло к ним весной. После найденных неточностей главред обратилась в Виртуальную приемную.

Ситуация возмутила профессора Владимира Василика. Он попросил проверить законность действий Тареевой в отношении преподавателей.

П. А. Тареева поступила безнравственно и неэтично по отношению к преподавателям, по сути оклеветав их, причинила вред престижу и авторитету коллектива Института истории и СПбГУ. решили на заседании комитета по этике.

На заседании также рассматривалась деятельность самого "Студня".

Позже студенты узнали, что Полине рекомендовали объявить выговор. Ситуацию будет рассматривать Студенческий совет СПбГУ.

В редакции отметили, что если вопрос был некорректным, то его могли не публиковать. Согласно правилам Виртуальной приемной, в нее "не принимаются к рассмотрению обращения, содержащие некорректные высказывания в адрес сотрудников Университета или третьих лиц".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что СПбГУ запретил упоминать название вуза в соцсетях из-за публикации недостоверных данных.

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Фото: Piter.tv