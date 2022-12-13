Врач назвал главные причины выпадения зубов

Ортопед, имплантолог, пародонтолог Сергей Лобанов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" объяснил, что может спровоцировать выпадение зубов.
Первая причины – осложнение кариозного процесса, вторая – заболевание пародонта, то есть поражение тканей, которые удерживают зубы на своих местах. Вторая причина является превалирующей.
Также специалист добавил, что эти заболевания молодеют.
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