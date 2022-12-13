Врач назвал главные причины выпадения зубов

Также специалист добавил, что эти заболевания молодеют.

Ортопед, имплантолог, пародонтолог Сергей Лобанов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" объяснил, что может спровоцировать выпадение зубов.

Первая причины – осложнение кариозного процесса, вторая – заболевание пародонта, то есть поражение тканей, которые удерживают зубы на своих местах. Вторая причина является превалирующей.

Также специалист добавил, что эти заболевания молодеют.

Ранее специалисты рассказали, чем полезен суп и нужно ли есть его каждый день.

Фото: pxhere.com