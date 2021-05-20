В Ленобласти выясняют причины гибели семимесячной девочки

Полицейские обнаружили тело ребенка, спавшего в кровати с мамой.

В Выборгском районе Ленобласти выясняются обстоятельства гибели девочки, который еще не исполнился год. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 15 марта в квартире дома в посёлке Возрождение скончалась семимесячная девочка.

Полицейские обнаружили тело ребенка, спавшего в кровати с мамой. На теле отсутствовали внешние признаки насильственной смерти. Труп направили в морг для установления причины смерти.

В феврале стало известно, что избившего 4-месячную дочь петербуржца лишат родительских прав.

Фото: pexels