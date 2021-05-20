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В Ленобласти выясняют причины гибели семимесячной девочки
Сегодня, 9:32
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В Ленобласти выясняют причины гибели семимесячной девочки

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Полицейские обнаружили тело ребенка, спавшего в кровати с мамой.

В Выборгском районе Ленобласти выясняются обстоятельства гибели девочки, который еще не исполнился год. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 15 марта в квартире дома в посёлке Возрождение скончалась семимесячная девочка.

Полицейские обнаружили тело ребенка, спавшего в кровати с мамой. На теле отсутствовали внешние признаки насильственной смерти. Труп направили в морг для установления причины смерти.

В феврале стало известно, что избившего 4-месячную дочь петербуржца лишат родительских прав.

Фото: pexels

Теги: гибель, ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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