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Гибель рабочего на Коломенской обернулась уголовным делом
Сегодня, 8:54
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Гибель рабочего на Коломенской обернулась уголовным делом

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Мужчина упал с высоты шестого этажа и от полученных травм скончался.

В Петербурге по факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу. 

Следствие утверждает, что 23 мая фигурант допустил к ремонту крыши дома по Коломенской улице рабочего при отсутствии защитных ограждений и средств индивидуальной защиты. В результате мужчина упал с высоты шестого этажа и от полученных травм скончался.

Подозреваемому предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке на Муринской дороге. Мужчина упал с 23-го этажа. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: гибель рабочего, коломенская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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