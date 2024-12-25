Гибель рабочего на Коломенской обернулась уголовным делом

Мужчина упал с высоты шестого этажа и от полученных травм скончался.

В Петербурге по факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу.

Следствие утверждает, что 23 мая фигурант допустил к ремонту крыши дома по Коломенской улице рабочего при отсутствии защитных ограждений и средств индивидуальной защиты. В результате мужчина упал с высоты шестого этажа и от полученных травм скончался.

Подозреваемому предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке на Муринской дороге. Мужчина упал с 23-го этажа.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу