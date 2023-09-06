В деревне Юкки в автомобиле нашли тела двух мужчин

Во Всеволожском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин, тела которых нашли в автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленинградской области.
В четверг, 6 июня, на пассажирском сиденье автомобиля, припаркованного у ворот частного дома в деревне Юкки, были обнаружены тела двух мужчин (24 года и 35 лет) без внешних признаков насильственной смерти.
По предварительным данным, смерть мужчин наступила в результате передозировки неустановленным веществом.
Накануне в подвале дома во Всеволожске нашли труп с гнилостными изменениями.
Фото: Piter.tv
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