В деревне Юкки в автомобиле нашли тела двух мужчин

По предварительным данным, смерть мужчин наступила в результате передозировки неустановленным веществом.

Во Всеволожском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин, тела которых нашли в автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленинградской области.

В четверг, 6 июня, на пассажирском сиденье автомобиля, припаркованного у ворот частного дома в деревне Юкки, были обнаружены тела двух мужчин (24 года и 35 лет) без внешних признаков насильственной смерти.

По предварительным данным, смерть мужчин наступила в результате передозировки неустановленным веществом.

Накануне в подвале дома во Всеволожске нашли труп с гнилостными изменениями.

Фото: Piter.tv