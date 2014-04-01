С 1 апреля россияне будут сдавать на водительские права по новым правилам

Будущие водители автомобилей будут сдавать практический экзамен сразу на настоящей дороге.

С 1 апреля в России изменится процедура практических экзаменов на получение водительского удостоверения. В частности, произведут отмену этапа "площадка" и станет обязательным присутствие во время сдачи экзамена наблюдателей, сообщает "РИА Новости".

Согласно нововведениям, навыки вождения экзаменуемым сразу будут проверять в условиях реального движения по населенному пункту. Они будут обязаны продемонстрировать на дороге все те элементы, которые они тренировали на "площадке" – умение парковаться, разворачиваться в ограниченном пространстве и начинать движение на подъеме.

Изменения не коснутся будущих водителей мотоциклов.

Другим новшеством станет присутствие во время экзамена наблюдателей. Среди них могут оказаться представители общественных организаций и автошкол. В МВД заявили, что это способно разрешать спорные ситуации в течение экзамена и показывать его прозрачность.

Изменению также подвергся перечень нарушений, из-за которых могут снять с экзамена или начислить экзаменуемому штрафные баллы. Например, непристегнутый ремень безопасности или использование мобильного телефона при движении внесены в ряд грубых ошибок. Всего будущему водителя разрешат получить не более пяти штрафных баллов.

Также внесены изменения о выдаче прав несовершеннолетним. Теперь их могут получить 16-летние граждане России. Для сдачи экзамена подросткам нужно будет получить согласие одного из его законных представителей.

Согласно новому регламенту, аннулировать водительские права теперь смогут по нескольким причинам. Это истечение срока их действия, изменение персональных данных водителя, приход удостоверения в негодность, а также получение нового документа из-за появления у водителя медицинских противопоказаний.

Ранее три человека стали жертвами в ДТП под Череповцом.

Фото: Piter.tv

