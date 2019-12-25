Три человека стали жертвами в ДТП под Череповцом

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

В ДТП под Череповцом погибли три человека, а также пострадали две женщины, сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

Авария произошло вечером 27 марта на трассе Вологда-Кола. По предварительной информации, водитель автомобиля марки "Черри" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком "Мерседес". После этого в легковой автомобиль врезался "Рено", в котором ехали две женщины.

В результате ДТП водитель и два пассажира "Черри" скончались на месте. Остальные участники ДТП получили различные травмы и были доставлены в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

Ранее в смертельной аварии под Липецком погибли три человека.

Фото: ВК / Гибдд Омвд-России-По-Череповецкому-Рай