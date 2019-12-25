Ansa: "Евровидение-2022" пройдет в Турине

Международный конкурс "Евровидение" в 2022 году пройдет в Турине. Об этом сообщило агентство ANSA.
Руководство Государственной итальянской радио-телевизионной корпорации RAI официально объявит об этом решении уже в ближайшее время. Италия получила право принимать "Евровидение" после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.
У Турина есть опыт проведения крупных международных мероприятий. В 2006 году там прошли Зимние Олимпийские игры.
В 2022 году с концертами в Россию приедет итальянская рок-группа Maneskin.
Фото: Instagram / @eurovision
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