В Лисино достроили газопровод протяженностью 685 метров

Жители деревни уже могут подавать заявки на догазификацию и готовить дома к приему газа.

Ленинградская область продолжает воплощать программу догазификации, объявленную президентом России Владимиром Путиным. По этой программе в регионе построено 25 315 газопроводов до участков жителей. В деревне Лисино Волосовского района завершено строительство распределительного газопровода протяженностью 685 метров.

Жители деревни уже могут подавать заявки на догазификацию и готовить дома к приему газа. Первые два участка уже были газифицированы накануне.

До границ земельного участка жителей сети проводят бесплатно, на работы внутри дома и участка правительством Ленинградской области установлены субсидии. Максимальный размер на один дом составляет 300 тысяч рублей при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 200 тысяч рублей – льготным категориям граждан, среди которых – пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО и их семьи, 180 тысяч рублей – остальным собственникам домовладений.

Ранее природный газ пришел в деревни Сланцевского района. От города Сланцы до деревень Большие Поля, Каменка, Печурки и Загривье проложили межпоселковый газопровод.

Фото: администрация Ленобласти