Худрук новосибирского театра "Красный факел" Андрей Прикотенко рассказал о гастролях в Петербурге

Откроет выступления трагедия Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта".

Художественный руководитель новосибирского театра "Красный факел" Андрей Прикотенко рассказал "Петербургскому дневнику" о гастролях в Северной столице.

Откроет выступления трагедия Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта". Постановок об этих влюбленных много. Версия "Красного факела", по словам Андрея Прикотенко, отличается оригинальным звуковым оформлением.

Замечательно и восхитительно поет центральный дуэт – Вадим Гусельников и Настя Плешкань, наши Ромео и Джульетта. Они очаровательны! Им абсолютно веришь, это настоящая, сильная подростковая любовь, причем прямо перед тобой. Андрей Прикотенко, худрук театра "Красный факел"

Затем покажут "Мертвые души" и "Бесов".

Кроме того, худрук культурного учреждения поделился историей своего становления в театре.

Художественный руководитель театра отвечает и за формирование репертуарной политики, и за приглашение режиссеров, которые ставили бы спектакли не хуже, а лучше тебя самого, – очень важно, чтобы театр не замыкался в своей репертуарной политике на личности одного человека! Это, конечно, и создание атмосферы в коллективе, работа с артистами, с труппой – а у нас, я считаю, лучшие артисты в России! И вот именно художественный руководитель должен сбалансировать все эти процессы. При этом нельзя забывать и о самом пространстве театра – о его закулисье, о зрительном зале. В конечном результате театр должен быть таким, чтобы у вас прямо на пороге возникал театральный эффект. Андрей Прикотенко, худрук театра "Красный факел"

Сам Андрей Прикотенко из Петербурга, но Новосибирск тоже полюбился ему.

Я полюбил там людей, полюбил и сам театр "Красный факел". Но где я больше времени провожу – не знаю. Жизнь довольно интенсивная, мы ведь еще в Москве и Перми ставим спектакли. Андрей Прикотенко, худрук театра "Красный факел"

Ранее мы рассказывали о том, что за 242-й сезон Мариинский театр посетили порядка 2 млн зрителей.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)