Актриса Дарья Екамасова рассказала о съемках в новом проекте "Ленфильма"

Речь про готовящийся фильм "Ганди молчал по субботам".

Актриса Дарья Екамасова рассказала, что именно подтолкнуло ее к съемкам в новом проекте киностудии "Ленфильм". Артистка поведала о том, как два года назад она встретила бездомную женщину в одном из кафе Лос-Анджелеса. Именно эта ситуация, по словам Екамасовой, стала одной из причин ее решения играть в фильме "Ганди молчал по субботам", – следует из сообщения пресс-службы киностудии.

Потом мне рассказали историю о том, как одна девушка ушла из дома, и сейчас хиппует с бомжами. О том, что ее муж очень сильно переживает, потому что у нее двое детей. Возможно, у нее что-то произошло в жизни, какая-то трагедия. Я подумала: какие судьбы! А на следующий день мне прислали сценарий "Ганди молчал по субботам". В тот момент у меня возникла мысль, что это какой-то знак. Дарья Екамасова, актриса

Согласно фабуле готовящегося проекта, фильм расскажет о судьбе 16-летнего Мота, из жизни которого внезапно пропадает отец, но появляется бездомная возлюбленная. Режиссером фильма "Ганди молчал по субботам" значится Юрий Зайцев. В актерском составе можно увидеть имена таких актеров, как Марк Эдельштейн, Виктория Толстоганова, Евгений Коряковский и другие.

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Фото: пресс-служба киностудии "Ленфильм"