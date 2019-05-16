Новый ведущий "Галилео" рассказал, как передача изменится после ухода Пушного

Культовое научно-популярное ТВ-шоу "Галилео" возвращается на экраны. Неожиданностью для многих зрителей стало то, что передачу покинул бессменный ведущий Александр Пушной. Корреспондент Piter TV поговорил с тем, кто занял его место — новым ведущим шоу Владимиром Маркони.

Помните, когда впервые увидели шоу "Галилео"?

Когда на СТС появилось это шоу, я был 24-летним безусым юнцом. И клянусь, что посмотрел каждый выпуск из тысячи восьмидесяти четырёх, потому что развлекательная и в то же время научная программа для меня просто рай. Сидишь на диване в обнимку с телевизором и при этом становишься умнее. Кайф!

Могли представить, что когда-нибудь станете ведущим "Галилео"?

В 2007-2008 годах, когда уже стартовало шоу, я работал на маленьком московском канале, где вёл в прямом эфире программу-интервью. Разными правдами и неправдами, чаще неправдами, приглашал больших звёзд, которые мне были очень симпатичны. И одним из таких гостей как раз оказался Александр Пушной. У меня в инстаграме даже есть фотография-подтверждение: там у меня причёска в стиле афро, а у Пушного на ремне в кожаном кейсике лежит кнопочный телефон.

Сегодня на мне большая ответственность. Но перед началось съёмок мы встретились с Александром. Это было на краю скалы в саванне. Он взял меня за подмышки, поднял и сказал: "Володя, мой Симба, теперь это всё твоё"… А если серьёзно, постараюсь не уронить честь великого бренда "Галилео".

Как вы отнеслись к хэштегу #вернитепушного?

Я понимаю, что часть аудитории, мои ровесники, которые застали ещё тот "Галилео". Например, недавно в Санкт-Петербурге ко мне подошёл известный музыкант Стёпа из группы "Марсель" со словами: "Маркони, ты уж, пожалуйста, не подведи. Мы с детьми будем смотреть "Галилео"". И я ответил: "Чувак, конечно!".

Я же понимаю ответственность, поэтому хочу сказать, что я свой, я абсолютно за то, чтобы "Галилео" стал новой классной усовершенствованной программой. И этот хэштег появился не из-за меня, а просто у людей из глубин прошлого всплыла ностальгия. Уверен, что за очень короткое время мы докажем, что достойны и что это прекрасное продолжение легендарного шоу.

Как вы готовились к съёмкам с точки зрения "матчасти"?

Я парень обучаемый. И для меня всегда было важно оставаться в информационном потоке, даже когда работал автором популярного вечернего шоу. А там все новости, которые касаются науки, проходили через меня, и я купался в этом с большим интересом. Когда к нам приходили учёные, люди, которые делали эксперименты, я писал сценарии для них. Что ещё хочу отметить, у меня в дипломе о высшем образовании красуется слово "учёный", а рядом с ним "агроном". Хотя "учёного" я обвёл ручкой пожирнее…

Чем будет отличаться "Галилео" с Владимиром Маркони от "Галилео" с Александром Пушным?

Ну, во-первых, на дворе 2020. Когда начиналось "Галилео", только появился первый айфон. За эти тринадцать лет произошёл такой технологический скачок! Так что мы сделаем "Галилео" ещё красочнее и полезнее. А, во-вторых, мой соведущий — известный интернет-учёный и экспериментатор Даня Крастер, который будет отвечать за всё, что касается взрывов и того, что может дымить и воспламеняться. Будет круто, не сомневайтесь!



О том, что ведущим станет Владимир Маркони, стало известно 14 мая. Певая серия шоу выйдет 25 мая в 14:00 на "СТС".



Фото: предоставлено "СТС"