Стало известно, что интересного смогут найти петербуржцы в фуд-молле  Vokzal 1853

Здесь будут проводить концерты и шоу-программы, ставить спектакли. На площадке откроются бары, рестораны и корнеры.

В декабре в Петербурге откроется фуд-молл Vokzal 1853. Сейчас подходят к концу ремонтные работы. В здании дизайнеры постараются воссоздать атмосферу девятнадцатого века. При проведении ремонтно-реставрационных работ на объекте сохранили все чугунные элементы конструкции: колонны, ригели и балки XIX века. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

На первом этаже создали концертную площадку. Здесь будут проводить концерты и шоу-программы, ставить спектакли. Перед сценой монтируют посадочные места на 2,5 тысячи гостей. Кроме того, на первом этаже здания есть кинотеатр.

Также здесь откроются корнеры с кухнями разных стран. Жители города смогут попробовать итальянские, японские, средиземноморские блюда. Обеденные столы похожи на те, что установлены в поездах. А посадочные места напоминают деревянные скамейки, что стоят в большинстве залов ожидания составов.

В комплексе можно заглянуть в магазины, где продают мармелад, сухофрукты, специи, ароматы для дома, косметику. В этой же зоне работает "малая сцена", где будут проводить DJ-сеты и стендапы.

На втором этаже находятся рестораны. Для маленьких посетителей сделали отдельное заведение с детским меню и игротекой, где будут работать няни. На этом же этаже откроют бары, магазины одежды и площадки для мастер-классов и лекций.

Ранее на Piter.tv: в бульваре на Смоленской набережной установили беседку и спортивную площадку.

Фото: предоставленно организаторами