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Компания Olympus объявила о прекращении производства фотоаппаратов

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Ушла эпоха: Olympus расстается с производством фотоаппаратов, продолжавшимся с 1936 года.

Японская компания-производитель техники Olympus объявила о продаже подразделения, выпускающего фототехнику и диктофоны. Это подразделение купит фонд Japan Industrial Partners.

Производство фототехники перейдет новому владельцу до конца 2020 года. Будет ли оно продолжено в том же виде и качестве — неизвестно.

В Olympus рассказали, что фотопроизводство терпело убытки последние три года. Главной очевидной причиной в компании называют то, что все больше людей отдают предпочтение в фотографировании смартфонам. 

После продажи корпорация Olympus состредоточится таком на ключевом направлении, как производство медицинского оборудования. 

Видео: Olympus

Теги: olympus, фотоаппарат
Категории: Картина дня, Лента новостей, Мировые новости,

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