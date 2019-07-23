Компания Olympus объявила о прекращении производства фотоаппаратов

Ушла эпоха: Olympus расстается с производством фотоаппаратов, продолжавшимся с 1936 года.

Японская компания-производитель техники Olympus объявила о продаже подразделения, выпускающего фототехнику и диктофоны. Это подразделение купит фонд Japan Industrial Partners.

Производство фототехники перейдет новому владельцу до конца 2020 года. Будет ли оно продолжено в том же виде и качестве — неизвестно.

В Olympus рассказали, что фотопроизводство терпело убытки последние три года. Главной очевидной причиной в компании называют то, что все больше людей отдают предпочтение в фотографировании смартфонам.

После продажи корпорация Olympus состредоточится таком на ключевом направлении, как производство медицинского оборудования.



Видео: Olympus