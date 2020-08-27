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В Петербурге увеличились продажи фотоаппаратов на 12%
Сегодня, 13:43
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В Петербурге увеличились продажи фотоаппаратов на 12%

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Пленочные камеры стали популярнее на 19%.

С начала летнего сезона объем продаж фотоаппаратов вырос в Петербурге на 12% в сравнении с аналогичным периодом в 2022 году. Об этом рассказали аналитики "Авито" в субботу, 19 августа.

13% жителей Северной столицы приобрели компактные цифровые камеры, что больше на 27%. Их средняя стоимость составила 29 тыс. рублей. Продажи зеркальных фотоаппаратов за 24,4 тыс. рублей взлетели на 11%. 

Пленочные камеры стали популярнее на 19%. Их средняя цена – 5 тыс. рублей, что меньше на 13%, чем в прошлом году. Саму пленку покупают чаще на 49%.

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Фото: Pxhere

Теги: объявление авито, фотоаппарат
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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