Фото Людмилы Гурченко в гробу вызвало возмущение россиян

Посмертное фото в гробу 10 лет назад появилось на обложке таблоида.

Ведущая шоу "Алена, блин!" Алена Жигалова в Instagram разместила фото обложки журнала с покойной актрисой Людмилой Гурченко в гробу. Большая часть ее подписчиков не оценила данный поступок.

В посте журналистка пояснила, что фотография была сделана во время ее работы в журнале "Тайны звезд". Предвидя весь негатив, который появится в комментариях, Жигалова напомнила, что последним желанием Людмилы Гурченко было сделать ей эффектный посмертный грим. Журналистка эту обложку она считает лучшей, которая была снята в те года.

В комментариях под публикацией разгорелось бурное обсуждение. Негодование выразила и Маша Малиновская, заявившая, что разместить посмертное фото Гурченко у себя в профиле – ад. Многие подписчики сошлись во мнении, что вряд ли актриса просила издание публиковать свой посмертный снимок на обложке.

Несколько недель назад певица Слава сообщила о смерти матери.

Фото: кадр из фильма "Вокзал для двоих"

Скриншоты: Instagram / @alenablin