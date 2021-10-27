На улице Савушкина забил грязевой фонтан

Интенсивность ливня в Приморском районе двукратно превышает расчетные значения.

На улице Савушкина вечером 6 августа забил грязевой фонтан высотой с жилой дом. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Как пояснили в пресс-службе "Водоканала", причиной стали слишком сильные осадки. Системы канализации работают в условиях максимальной гидравлической нагрузки во всех районах Петербурга.

В связи с этим в определенных местах могут происходить выходы воздуха. Специалистами предприятия заранее были ограждены места выхода водовоздушной смеси для предотвращения ущерба имуществу граждан и гостей города. сообщили на предприятии.

Петербуржцев просят сообщать о скоплениях воды на Горячую линию ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по тел.: 305-09-09.

UPD. К 17:24 сети уже работали в штатном режиме. Воду удалось остановить.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что из-за штормового ветра на женщину упал остановочный павильон на проспекте Большевиков.

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