В саду Нева установят 236 светодиодных фонарей

Работы должны быть завершены к октябрю 2025 года.

В саду Нева установлены опоры освещения. Работы по установке фонарей продолжаются и должны быть завершены к октябрю 2025 года, сообщила сегодня пресс-служба Красногвардейского района Петербурга.

Нарушения благоустройства будет устранено.

Всего в саду установят 236 светодиодных светильника на 181 металлических опорах и проложат 7297 метров кабелей.

Ранее мы сообщили о том, что на Партизанской улице строят храм в честь Преподобного Даниила Переяславского.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского